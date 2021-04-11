Николич: «Давление «Спартака» использовали в плюс для себя»

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11 Апреля 2021, 21:54,
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (2:0).
- Тедеско сказал, что «Спартак» контролировал игру и многое для победы Локо сделал Гилерме, согласны?
- Гилерме в хорошей форме. Каждый может думать, что хочет. Факт: мы выиграли. Мы не пропустили, и мы забили. Можно играть по-разному. С каждым соперником мы подстраиваемся, с кем-то играем от атаки, с кем-то от обороны.
- Выделяли ли кого-то из «Спартака»?
- Самое важное для нас - мы. У «Спартака» прессинг, много отборов, много передач, но мы подготовились.
- Можете выделить недостатки в своей команде?
- Они есть всегда. Не буду говорить о них публично. Скажу только, что мы должны серьёзнее относиться к реализации.
- Когда Миранчук уже будет полостью готов?
- Он готов, когда войдет в ритм, покажет время.
- За что показали карточку Гилерме?
- Не знаю.
- Как сильно поменялся Смолов?
- Он выполняет свою работу - забивать. У него есть все качества для этого. Смолов хорош, но я бы отметил молодого Сильянова и всех остальных. Выигрывает команда и проигрывает тоже, сегодня выиграла именно команда.
- В начале игры специально отдали инициативу «Спартаку»?
- «Спартак» нас придавил, но мы были готовы к этому. Мы тоже использовали это в плюс для себя.
- Насколько сильно повлияло удаление Айртона на игру?
- Удаление всегда влияет на игру.
- Останется ли Жемалетдинов в «Локо»?
- Думаю, да. Он наш воспитанник, и у него есть желание остаться», - передает слова Николича корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Марко Николич