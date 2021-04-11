Николич: «Давление «Спартака» использовали в плюс для себя»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (2:0).

- Тедеско сказал, что «Спартак» контролировал игру и многое для победы Локо сделал Гилерме, согласны?

- Гилерме в хорошей форме. Каждый может думать, что хочет. Факт: мы выиграли. Мы не пропустили, и мы забили. Можно играть по-разному. С каждым соперником мы подстраиваемся, с кем-то играем от атаки, с кем-то от обороны.

- Выделяли ли кого-то из «Спартака»?

- Самое важное для нас - мы. У «Спартака» прессинг, много отборов, много передач, но мы подготовились.

- Можете выделить недостатки в своей команде?

- Они есть всегда. Не буду говорить о них публично. Скажу только, что мы должны серьёзнее относиться к реализации.

- Когда Миранчук уже будет полостью готов?

- Он готов, когда войдет в ритм, покажет время.

- За что показали карточку Гилерме?

- Не знаю.

- Как сильно поменялся Смолов?

- Он выполняет свою работу - забивать. У него есть все качества для этого. Смолов хорош, но я бы отметил молодого Сильянова и всех остальных. Выигрывает команда и проигрывает тоже, сегодня выиграла именно команда.

- В начале игры специально отдали инициативу «Спартаку»?

- «Спартак» нас придавил, но мы были готовы к этому. Мы тоже использовали это в плюс для себя.

- Насколько сильно повлияло удаление Айртона на игру?

- Удаление всегда влияет на игру.

- Останется ли Жемалетдинов в «Локо»?

- Думаю, да. Он наш воспитанник, и у него есть желание остаться», - передает слова Николича корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.