Тедеско: «Соболев много забивал, даже когда бы игроком «Крыльев». В этом плане я ни разу его не испортил»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- У вас Соболев превратился в настоящего бомбардира. Откройте секрет взаимоотношений между игроком и тренером.

- У нас с ним хорошие отношения, как и с другими футболистами. Александр и до меня много забивал, даже когда бы игроком «Крыльев». В этом плане я ни разу его не испортил.

- В предматчевой студии много говорят о защитнике Павле Маслове, который допускает, кажется, много ошибок. Есть очень неприятный момент с психологической точки зрения. Как говорить с футболистом, чтобы это не повредило футболисту?

- Объясню на простом примере. Если ребенка в первый раз посадить на велосипед, он обязательно упадет. Ему будет больно, досадно. А после этого можно спрятать велосипед на год, у него будет шок, и в следующий раз он на него сядет, когда ему будет 12 лет. С Павлом ни о чем не говорим, он продолжает тренироваться и делать свою работу. Он хорошо ее делает. И он, и я прекрасно понимаем, что не нужно забивать голы в свои ворота. Ему это неприятно, и мне это неприятно, тем не менее, он пытается это исправить.