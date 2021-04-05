Деменко: «Для Соболева главная мотивация стать лучшим бомбардиром чемпионата»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (3:2) в матче 24-го тура чемпионата РПЛ.

- «Спартак» закономерно победил или ростовчанам не повезло?

- По статистике, с 2013 года «Спартак» не мог обыграть «Ростов» в гостях, а сейчас московский клуб борется за чемпионство. Видно, что команда сильно настроена и хорошо выглядит физически. По первому тайму обе команды смотрелись хорошо.

- Почему, поведя в счете, «Спартак» пропустил дважды?

- Были ошибки в обороне и у опытных ребят, и у молодых. Обидно, конечно, в этой ситуации Маслову. Он уже не первый раз забивает в свои ворота. Но его нужно поддержать. Был очень хороший открытый футбол, интересный для зрителей, с хорошими скоростями, движением. «Спартак» здорово продемонстрировал себя.

- Что происходит с Масловым? У него черная полоса?

- Ну да. Это стечение обстоятельств, что мяч к нему попадает. Самое главное, чтобы его команда поддержала в этой ситуации. Это очень важно для молодых ребят. Видно, как он старается и заслуженно занимает свое место в составе.

- «Ростов» сдержал Промеса, а Соболева - нет. Хозяева делали акцент именно на сдерживании Куинси?

- Промес много делает для команды своей игрой. Он открывает фланги и за счет этого идут голы. Где-то прострел произошел, где-то со стандарта «Спартак» забил. Промес сильно влияет на игру.

- Соболев - лучший снайпер в весенней части чемпионата. Что изменилось в его игре по сравнению с осенью? Почему он так прибавил?

- Соболев, играя в «Спартаке», понимал, что ему надо закрепляться. Плюс сборная. Он приехал оттуда с большой мотивацией. Важный фактор и то, что он хочет стать лучшим бомбардиром чемпионата. У него сейчас 12 мячей, и он на один гол отстает от лидеров гонки. Я просто вспомнил момент с пенальти, когда Промес хотел бить, а Соболев сам подошел к точке. Самое главное, что он старается, бьется и доказывает, что хочет играть в сборной.

- Повлиял ли на это игру Соболева приход Промес?

- Мы видим по некоторым моментам в команде, что они вместе веселятся и шутят. Значит, действительно существует какое-то отношение между людьми, что они помогают друг другу на поле. Это тоже важный фактор.

- «Ростов» можно списывать из борьбы за еврокубки?

- Он еще поборется, но для Валерия Карпина пять поражений – это много. Понятно, что играли с «Зенитом», «Локомотивом», с ЦСКА. «Ростов» хорошо выглядит, но чего-то ему не хватает. Команда играет в определенный футбол, но мы видели, что у «Ростова» были изменения, потом пошли травмы. Карпин старается все наладить, не отказывается от своей игры, навязывает свою модель, играет в открытый футбол.

- Сегодня «Зенит» играет с «Химками». Будет ли на питерцев давить то, что на данный момент отставание «Спартака» всего одно очко?

- Не думаю. Но тренер в любом случае скажет, что надо выходить на эту игру максимально собранными, чтобы победить. А так футболисты сами понимают, что конкурент приблизился впритык. Будет тяжелый матч с «Химками», и я допускаю, что «Зенит» может потерять очки. Мы видим, сколько сюрпризов преподносят команды. Вспомните, как тяжело было ЦСКА с «Тамбовом», у которого вроде бы нет уже никаких задач, а ребята выходят и бьются.

Елена Григорьевская