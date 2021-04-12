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Сенников: «У «Локомотива» сейчас очень хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов»

12 Апреля 2021, 18:00,

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал результат матча 25 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги, в котором «железнодорожники» обыграли «Спартак» со счётом 2:0, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

- «Локомотив» играл стабильно и организованно. Они соблюдали все установки тренера, использовали ошибки «Спартака» и заслуженно победили. «Спартак» уже какую игру пропускает, надо, наверное, было обратить внимание на моменты, когда у них освобождаются зоны, когда они допускают ошибки в обороне. Но они забивали до этого тоже постоянно, а в этом матче «Локо» не дал ничего сделать. Плюс Гилерме был на высоте в нескольких эпизодах. Удаление, конечно, тоже повлияло, во втором тайме была чисто игра на результат.

Я думаю, что можно сказать, что Николич выиграл тренерскую дуэль у Тедеско. Он тактически переиграл его. До этого такая игра была с ЦСКА, «Локомотив» выиграл тоже и был силен. Ну и нужно отметить индивидуальное мастерство игроков. Все-таки исполнительный уровень у таких футболистов, как Крыховяк, Смолов, на высоте. В обороне игрой хорошо руководит Чорлука, на воротах Гилерме. В каждой линии есть свой дядька, который ведёт партнеров по команде за собой.

У «Локомотива» сейчас очень хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов. Главное не останавливаться. И календарь очень хороший, осталось два серьезных матча: против «Зенита» и «Динамо». Во всех остальных матчах с такой игрой «Локомотив»  точно должен брать три очка», - сказал Сенников.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Дмитрий Сенников
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Комментарии (1)
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Волостов Роман
12 Апреля 2021, 18:16

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