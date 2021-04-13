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«Спартак»: «Материалов по Сухине гораздо больше, чем мы выкладываем»

13 Апреля 2021, 20:20,

Представитель московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал эпизод с посещением начальника «Локомотива» Станислава Сухины судейской комнаты перед матчем двадцать пятого тура российской Премьер-лиги.

«Материалов гораздо больше, чем мы выкладываем. Иначе бы это было скучно», - цитирует Фетисова sport24.

Отметим, что Сухина может быть отстранён от футбола навсегда. Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» завершился победой «железнодорожников» со счётом 2:0.

После двадцати пяти туров «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а «Спартак» расположился на третьей строчке.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Станислав Сухина
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