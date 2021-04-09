Карпин оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Наставник «Ростова» Валерий Карпин, ранее занимавший пост главного тренера московского «Спартака», поделился мнением о шансах «красно-белых» в борьбе за чемпионский титул.

«Шанс всегда есть, и не только у «Спартака». В той же Испании пять туров назад отрыв лидера был 8-9 очков, а сейчас всего 3», - сказал специалист в интервью изданию «Спорт-экспресс».

По итогам 24-х туров Премьер-лиги лидирует петербургский «Зенит», на счету которого 51 очко. «Спартак», набрав 47 баллов, располагается на второй позиции в турнирной таблице.

Следующий матч в чемпионате России подопечные Доменико Тедеско проведут на выезде с «Локомотивом». Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 11-го апреля.