Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Спартак» заявил о неприятии всех видов дискриминации

13 Апреля 2021, 13:25,

Московский «Спартак» посредством своего официального сайта выступил против дискриминации в футболе.

«Наш клуб заявляет о неприятии всех видов дискриминации. Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах. «Спартак» регулярно проводит работу по недопущению подобных нарушений», - говорится на официальном сайте столичного клуба.

Ранее СМИ сообщали, что голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме повергся оскорблениям со стороны болельщиков «Спартака» во время недавнего дерби.

Поединок завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:0. После 25 туров «Локомотив» с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, а «Спартак» располагается на второй строчке.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
KUGO
13 Апреля 2021, 13:45

Гильерме красавчик, вывел мясных из себя....

0
sierge
13 Апреля 2021, 13:43

Надо вводить паспорт болельщика. по камерам отследили и на хрен отлучили навсегда - пусть по телеку смотрит. Лично мне стыдно за таких быдло-гопов которые болеют со мной за одну команду. Гилерме конечно в высшей степени недостойный персонаж, но тут дело в его поведении а не цвете кожи.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола