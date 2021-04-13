«Спартак» заявил о неприятии всех видов дискриминации

Московский «Спартак» посредством своего официального сайта выступил против дискриминации в футболе.

«Наш клуб заявляет о неприятии всех видов дискриминации. Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах. «Спартак» регулярно проводит работу по недопущению подобных нарушений», - говорится на официальном сайте столичного клуба.

Ранее СМИ сообщали, что голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме повергся оскорблениям со стороны болельщиков «Спартака» во время недавнего дерби.

Поединок завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:0. После 25 туров «Локомотив» с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, а «Спартак» располагается на второй строчке.