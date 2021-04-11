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Гилерме: «Я понял, за что мне дали жёлтую. Судья подумал, что я ору на его помощника»

11 Апреля 2021, 22:07,

Вратарь «Локомотива» Гилерме подвёл итоги матча со «Спартаком» (2:0).

- Игра была очень сложной. Игра была на шесть очков, очень важный матч. Нужно было побеждать, если мы хотим занять второе место. Было нервное начало, нужно было лучше начинать. Но затем мы смогли выходить в контратаки и забить голы. После удаления играли на результат, и у нас все получилось. Главное - набрали очки, которые так хотели», - передает слова Гилерме корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

- Я долго не мог прийти на свой уровень, но уже очень хотел сыграть хороший матч. Этот матч был особенным, поэтому я доволен, что Бог дал мне сегодня возможность так сыграть.

Станислав Черчесов меня очень хорошо знает. Меня не вызвали в сборную в последний раз. В том году он в меня верил, хотя я не играл очень хорошо. Я знаю, что я сделаю все, чтобы у Черчесова не было сомнений вызывать меня или нет. Я сделаю все для этого. Я уже хочу в сборную.

Я понял, за что мне дали желтую. Судья подумал, что я ору на его помощника. Я выручил и кричал на своего игрока, а рефери подумал, что я кричу на бокового арбитра.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Гилерме
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Комментарии (1)
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0
Deda
11 Апреля 2021, 22:33

Пусть встанет перед Гилей на колено, ему не привыкать)))

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