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«Атлетико» претендует на Серхи Роберто

12 Марта 2022 • 20:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Атлетико М
2.15 3.25 3.60
15.03 23:00

Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в стане другого гранда испанской Ла Лиги.

Контракт 30-летнего универсала, способного сыграть в защите и в полузащите, истекает в июне. Переговоры о продлении в настоящий момент не ведутся. Наставник «Барселоны» не рассчитывает на воспитанника в будущем.

Подписать Роберто в качестве свободного агента может «Атлетико», ведущий поиск нового правого латераля после ухода Кирана Триппьера в «Ньюкасл». Об этом сообщает издание Fichajes.

Серхи Роберто находится в системе «Барселоны» с 14-летнего возраста. В текущем сезоне он появился на поле лишь 12 раз во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативным пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Серхи Роберто
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АТЛЕТИКО М
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