«Атлетико» претендует на Серхи Роберто

Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в стане другого гранда испанской Ла Лиги.

Контракт 30-летнего универсала, способного сыграть в защите и в полузащите, истекает в июне. Переговоры о продлении в настоящий момент не ведутся. Наставник «Барселоны» не рассчитывает на воспитанника в будущем.

Подписать Роберто в качестве свободного агента может «Атлетико», ведущий поиск нового правого латераля после ухода Кирана Триппьера в «Ньюкасл». Об этом сообщает издание Fichajes.

Серхи Роберто находится в системе «Барселоны» с 14-летнего возраста. В текущем сезоне он появился на поле лишь 12 раз во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативным пасом.