«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет дома мадридский «Атлетико». Накануне игры наставники команд объявили стартовые составы.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Роналду, Фред, Фернандеш. Варан, Далот, Санчо, Алекс Теллес, Эланга, Мактомини.
Запасные: Хитон, Хендерсон, Бэйли, Джонс. Линделоф, Ван-Биссака, Лингард, Мата, Матич, Погба, Кавани, Рэшфорд.
«Атлетико Мадрид»: Облак, Савич, Хименес, Льоренте, Рейнилдо, Лоди, Эррера, де Пауль, Коке, Жоау Феликс, Гризманн.
Первый матч закончился вничью со счетом 1:1, следить за событиями поединка можно будет в нашей онлайн-трансляции.