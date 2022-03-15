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«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

15 Марта 2022 • 22:08 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Атлетико М
2.25 3.25 3.65
перерыв

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет дома мадридский «Атлетико». Накануне игры наставники команд объявили стартовые составы.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Роналду, Фред, Фернандеш. Варан, Далот, Санчо, Алекс Теллес, Эланга, Мактомини.

Запасные: Хитон, Хендерсон, Бэйли, Джонс. Линделоф, Ван-Биссака, Лингард, Мата, Матич, Погба, Кавани, Рэшфорд.

«Атлетико Мадрид»: Облак, Савич, Хименес, Льоренте, Рейнилдо, Лоди, Эррера, де Пауль, Коке, Жоау Феликс, Гризманн.

Первый матч закончился вничью со счетом 1:1, следить за событиями поединка можно будет в нашей онлайн-трансляции

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АТЛЕТИКО М
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Идет 45 минута Аякс 0:0 Бенфика 1.40 5.20 7.20
Идет 45 минута Манчестер Юнайтед 0:1 Атлетико М 2.25 3.25 3.65
16.03  23:00 Лилль ... Челси 4.70 3.60 1.82
16.03  23:00 Ювентус ... Вильярреал 1.82 3.55 4.80
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