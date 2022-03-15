Кто возглавит «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» готовится объявить нового главного тренера, и, кажется, кандидатов осталось трое. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, кто возглавит «красных дьяволов» летом.

Когда Ральф Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед», ходили разговоры, что немец летом может продлить свой контракт, если успешно справится со своей работой. К марту уже очевидно, что этого не произошло. «МЮ» играет плохо, не добивается результата и, по всей видимости, не пробьётся в Лигу чемпионов по итогам сезона, да и с игроками у тренера отношения не заладились. Даже сложно предположить, какой может быть мотивация у руководства клуба, чтобы сохранить Рангника на посту главного тренера.

Судя по данным прессы, список кандидатов на замену немцу «МЮ» ограничивается тремя вариантами. На «Олд Траффорд» ждут Эрика тен Хага из «Аякса», Томаса Тухеля из «Челси» или Маурисио Почеттино из «ПСЖ». Интересно, что это три абсолютно разных подхода с человеческой точки зрения, но их всех объединяет прогрессивный взгляд на футбол.

Тухель – самый статусный из названных вариантов. Он только что выиграл Лигу чемпионов, забрал клубный чемпионат мира. К тому же он прекрасно адаптирован к английской Премьер-лиге, что делает его почти идеальным вариантом. Правда, заполучить Тухеля будет сложнее. Немец может покинуть «Челси», но пока эта вероятность довольно непонятная. Все знают, с какими проблемами столкнулся лондонский клуб из-за санкций британского правительства, которые были введены против Романа Абрамовича. Если «Челси» начнёт рушиться, то вероятность ухода Тухеля высока. Если же лондонский клуб сможет быстро найти нового владельца или просто сумеет стабилизировать работу, если сделка затянется, то немец наверняка останется. Он уже привык к Лондону, построил команду, и нет смысла уходить в другой английский клуб, если только его не вынудят обстоятельства.

Второй по статусу в этом списке, пожалуй, Маурисио Почеттино, который доходил до финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Его уже давно сватают в «МЮ». Тем не менее, кажется, что на «Олд Траффорд» должны очень серьёзно взвесить все за и против, если будут обсуждать кандидатуру аргентинца. Почеттино летом, вероятно, покинет «ПСЖ», причём ровно по тем причинам, по которым он может и не подойти «МЮ». Карьера аргентинца шла по восходящей – он делал хорошие команды в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме», которые всё же оставались небольшими клубами. В «ПСЖ» Почеттино получил звёздный состав, неограниченный бюджет, чтобы творить, но у него в общем-то ничего не получилось. Аргентинец пытается выстроить умный футбол в Париже, это видно, но на выходе это не очень-то получается. Есть ощущение, что и со звёздами первой величины Почеттино не слишком сработался. И это все те минусы, которые имеют значение для работы в «МЮ». Из плюсов можно отметить опыт работы в той же Премьер-лиге.

Что касается Эрика тен Хага, то он в большой степени выглядит риском. В лабораторных условиях в Голландии он сделал действительно мощный «Аякс». Амстердамцы были в полуфинале Лиги чемпионов, ярко выглядят в текущем розыгрыше еврокубка. Причём тен Хаг умудряется делать это без звёзд первой величины, из чего напрашивается вывод, что с сильными футболистами он уж точно добьётся успеха. Однако в истории футбола полно случаев, когда перспективный наставник как раз не мог перенести свои идеи с маленького клуба на большой. В этом смысле тен Хаг является котом в мешке для «МЮ».

Радует лишь то, что в «МЮ» всё же задумались о приглашении не просто тренера с именем, а наставника с современными идеями. После ухода сэра Алекса Фергюсона на «Олд Траффорд» не работал ни один прогрессивный наставник, а теперь, кажется, это случится.

Роман Андреев