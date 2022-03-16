Скоулз: Не понимаю, почему Рангника назначили тренером «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался после бесславного вылета «красных дьяволов» из Лиги чемпионов от мадридского «Атлетико».

Скоулз сказал, что он вообще не понимает, по какой причине Ральфа Рангника решили назначить главным тренером манчестерской команды. Пол отметил, что даже эта команда способна побеждать и завоёвывать трофеи, но для этого ей необходим подходящий тренер.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» минимально уступил «Атлетико» со счётом 0:1 и закончил своё выступление в самом престижном клубном турнире планеты.