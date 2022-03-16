Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Атлетико»: Хотим сыграть с «Реалом» в финале

16 Марта 2022 • 14:32 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Атлетико М
окончен

На пресс-конференции после матча с «Манчестер Юнайтед» испанские журналисты поинтересовались у президента «Атлетико» Энрике Сересо, как он смотрит на то, что в четвертьфинале жребий может свести его клуб с мадридским «Реалом».

«Я бы предпочел сыграть с «Реалом» в финале. Посмотрим, повезет ли нам в третий раз. Но если мы получим «Реал» в четвертьфинале, нам придется уважать результат жеребьевки. Важно то, что там есть испанские клубы», - ответил Сересо.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» обыграл с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» и вышел в следующий раунд турнира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Энрике Сересо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Марта
14:32 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико»: Хотим сыграть с «Реалом» в финале
13:35 · Италия. Серия А
«Бетис» заинтересовался защитником «Милана»
13:21 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле достиг устной договоренности с «ПСЖ»
13:07 · Испания. Ла Лига
Кесси договорился о переходе в «Барселону»
12:07 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» связался с Эденом Азаром по поводу трансфера 1
10:57 · Испания. Ла Лига
Антони Марсьяль: «Моя цель была в том, чтобы уйти и окунуться в новую атмосферу»
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» намерен подписать Усмана Дембеле
10:53 · Испания. Ла Лига
Защитник «Аякса» высказался о своём возможном переходе в «Барселону»
10:08 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет за Эрнандеса 60 млн евро
09:41 · Испания. Ла Лига
Бускетс: Хави принес в «Барсу» свою философию
09:32 · Испания. Ла Лига
Симеоне о выходках фанатов «МЮ»: Не обратил на это внимание
08:37 · Италия. Серия А
«Реал» продолжает следить за ситуацией с Демиралем
08:27 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» интересуется вратарём «Барселоны»
07:54 · Испания. Ла Лига
Марсело открывает свой барбер-шоп в Бразилии 1
06:15 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько заработает «Барселона» на сделке со Spotify
Все новости
Рекомендуем