Президент «Атлетико»: Хотим сыграть с «Реалом» в финале

На пресс-конференции после матча с «Манчестер Юнайтед» испанские журналисты поинтересовались у президента «Атлетико» Энрике Сересо, как он смотрит на то, что в четвертьфинале жребий может свести его клуб с мадридским «Реалом».

«Я бы предпочел сыграть с «Реалом» в финале. Посмотрим, повезет ли нам в третий раз. Но если мы получим «Реал» в четвертьфинале, нам придется уважать результат жеребьевки. Важно то, что там есть испанские клубы», - ответил Сересо.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» обыграл с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» и вышел в следующий раунд турнира.