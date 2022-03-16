«Атлетико» стал 6-м испанским клубом, который сумел выиграть на «Олд Траффорд»

Мадридский «Атлетико» сумел минимально разобраться с «Манчестер Юнайтед», так что подопечные Диего Симеоне вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Матрасники» стали лишь шестым испанским клубом в истории, которому удалось увезти с легендарного стадиона «Олд Траффорд» победу. До этого на манчестерской арене побеждали мадридский «Реал», «Барселона», «Депортиво», «Севилья» и «Атлетик» из Бильбао.

Напомним, что «Атлетико» обыграл «красных дьяволов» со счётом 1:0 благодаря точному удару защитника Ренана Лоди.