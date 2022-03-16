Лоди: Все футболисты «Атлетико» проделали большую работу

Бразильский защитник «Атлетико» Ренан Лоди рассказал журналистам о том, что думает по поводу победы мадридской команды над «Манчестер Юнайтед», благодаря которой «матрасники» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лоди сказал, что ещё пару месяцев назад он не мог играть, а сейчас помог своей команде пробиться в четвертьфинал. Ренан отметил, что не только он хорошо играл, ведь все футболисты «Атлетико» проделали большую работу и заслужили этот большой успех.

Напомним, что Ренан Лоди стал автором единственного мяча в ответном поединке с «Манчестер Юнайтед». «Матрасники» одержали победу со счётом 1:0 и по сумме двух матчей прошли дальше.