«Манчестер Юнайтед» попробует подписать Кейна

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может переехать в Манчестер этим летом.

В прошлом году форвард сборной Англии был в шаге от перехода в «Манчестер Сити», но «Тоттенхэм» заблокировал трансфер, несмотря на открытое желание игрока сменить клуб.

По сведениям Mirror, предстоящим летом на Кейна будет претендовать «Манчестер Юнайтед», ведущий поиски нового нападающего. Вероятность трансфера может повысить приход на должность тренера Маурисио Почеттино, который работал со звёздным англичанином в «Тоттенхэме».

Стоимость Гарри Кейна оценивается порталом Transfermarkt в 100 млн евро. В текущей кампании 28-летний форвард поразил ворота соперников 21 раз в 39 матчах.