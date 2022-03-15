Роналду поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Атлетико»

Опытный португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своих социальных сетях поделился ожиданиями от предстоящего поединка в Лиге чемпионов с мадридским «Атлетико».

Роналду написал, что у «красных дьяволов» появилась ещё одна прекрасная возможность показать, по какой причине многие называют стадион «Олд Траффорд» «Театром мечты». Португалец призвал болельщиков поддержать свою команду и создать потрясающую атмосферу, которая поможет «Юнайтед» добиться победы.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» состоится сегодня в 23.00 по столичному времени.