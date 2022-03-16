Рангник сокрушается по поводу упущенных моментов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» уступил мадридскому «Атлетико», вследствие чего вылетел из турнира. Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сожалеет об упущенных возможностях - он считает, что его команде необходимо было забивать первой.

- В первом тайме мы играли хорошо, но во втором не получилось сразу нащупать должный ритм. Была пара моментов, но не получилось конвертировать их в гол. Были возможности, которые не обернулись голами. В матчах с «Атлетико» надо забивать первыми, мы понимали это, но их вратарь не позволил забить, - заявил Рангник в интервью пресс-службе УЕФА.