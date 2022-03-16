Скоулз не может понять, как Рангника могли назначить тренером «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз не доверяет наставнику клуба Ральфу Рангнику. Свое скептическое отношение к нему Скоулз проявлял и ранее, сейчас же, после вылета «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов, Пол просто взорвался.

- Все начинается с руководства, и с тренера также, который должен предъявлять игрокам требования. Рангник, может, хороший человек, честный и открытый, но я не могу понять, что он делает у руля такого клуба, как «Манчестер Юнайтед». И никогда понять не смогу. Игроки важны, но все начинается с тренера, и если это выбор неудачен, то побед не будет. Нужен правильный тренер, время, два-три года - и появляется боеспособный коллектив, - цитирует Скоулза The Mirror.