«Атлетико» установил уникальное достижение Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» победил в ответном матче 1/8 финала «Манчестер Юнайтед», вследствие чего англичане досрочно прекратили свои выступления в Лиге чемпионов. Это означает, что «Атлетико» совершил своеобразный хет-трик, став первым клубом в истории Лиги чемпионов (с сезона 1992/1993), который в разные годы выбил из турнира все три английских клуба, побеждавших в ЛЧ.

В сезоне 2013/2014 «Атлетико» выбил в полуфинале турнира «Челси», в сезоне 2019/2020 настал черед «Ливерпуля», это произошло тогда уже в 1/8 финала. Наконец, сейчас, в 1/18 финала, домой отправлен «Манчестер Юнайтед» - третий английский клуб, побеждавший в турнире.