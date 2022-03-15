Варан: «Роналду всегда преображается в важные моменты»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал значимость для команды Криштиану Роналду в ключевых матчах.

«Думаю, он выдающийся игрок, который лишь преображается под давлением и ощущает себя ещё более важным в таких ситуациях. В самые важные моменты он мотивирован ещё сильнее, чем обычно. Мы знаем, что он всегда готов к ключевым матчам», – рассказал французский центральный защитник в интервью United Review перед матчем Лиги чемпионов против «Атлетико».

Криштиану Роналду и Рафаэль Варан четырежды становились победителями самого престижного клубного евротурнира, вместе выступая за мадридский «Реал».