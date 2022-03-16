Роналду впервые с 2011 года не смог пробить по воротам соперника в матче Лиги чемпионов

Португальский нападающий Криштиану Роналду ничем не смог помочь своему клубу в поединке с мадридским «Атлетико», в результате чего «Манчестер Юнайтед» бесславно вылетел из Лиги чемпионов после стадии 1/8 финала. За весь матч Криштиану не нанес ни одного удара по воротам Яна Облака.

Такое с ним случалось крайне редко - лишь дважды за все время выступлений в самом престижном клубном турнире Европы. Впервые Роналду не нанес ни одного удара в сторону ворот соперника в матче группового этапа Лиги чемпионов 2003/2004 против «Панатинаикоса». Во второй раз это случилось в полуфинальном матче розыгрыша 2010/2011 против «Барселоны».