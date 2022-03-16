Симеоне нахваливает Облака

Мадридский «Атлетико» победил в ответном матче 1/8 финала «Манчестер Юнайтед», вследствие чего англичане досрочно прекратили свои выступления в Лиге чемпионов. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне доволен результатом и нахваливает словенского голкипера Яна Облака, который отстоял очередной сухой матч. Победный мяч в составе мадридцев забил Ренан Лоди.

- Рад результату. Это командный успех, над ним работают очень многие люди. Для нас это была одна из лучших игр в сезоне. Отдельная похвала обороне, Облак вселял в нас уверенность, - цитирует слова аргентинского специалиста официальный сайт УЕФА.