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Лига чемпионов

Симеоне нахваливает Облака

16 Марта 2022 • 04:16 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Атлетико М
окончен

Мадридский «Атлетико» победил в ответном матче 1/8 финала «Манчестер Юнайтед», вследствие чего англичане досрочно прекратили свои выступления в Лиге чемпионов. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне доволен результатом и нахваливает словенского голкипера Яна Облака, который отстоял очередной сухой матч. Победный мяч в составе мадридцев забил Ренан Лоди.

- Рад результату. Это командный успех, над ним работают очень многие люди. Для нас это была одна из лучших игр в сезоне. Отдельная похвала обороне, Облак вселял в нас уверенность, - цитирует слова аргентинского специалиста официальный сайт УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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окончен Аякс 0:1 Бенфика 1.35 5.50 8.50
окончен Манчестер Юнайтед 0:1 Атлетико М 2.25 3.20 3.70
16.03  23:00 Лилль ... Челси 4.70 3.60 1.82
16.03  23:00 Ювентус ... Вильярреал 1.82 3.55 4.80
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