Теллес: Нам нужно хорошо сыграть, и мы к этому готовы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес рассказал о настрое команды перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

«Всякий раз, когда мы играем в этом соревновании, мы всегда мечтаем пройти как можно дальше. Мы хотим победить, попасть в финальную восьмерку. Завтра нам нужно хорошо сыграть, и мы к этому готовы», - сказал Теллес.

Также он подчеркнул важность того, чтобы форма лидера команды Криштиану Роналду была на самом высоком уровне.

Ответная игра между «Юнайтед» и «Атлетико» состоится во вторник, 15 марта. Первая встреча закончилась со счетом 1:1.