Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Теллес: Нам нужно хорошо сыграть, и мы к этому готовы

15 Марта 2022 • 11:08 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Атлетико М
2.20 3.20 3.55
Через 10 ч. 34 мин.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес рассказал о настрое команды перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

«Всякий раз, когда мы играем в этом соревновании, мы всегда мечтаем пройти как можно дальше. Мы хотим победить, попасть в финальную восьмерку. Завтра нам нужно хорошо сыграть, и мы к этому готовы», - сказал Теллес.

Также он подчеркнул важность того, чтобы форма лидера команды Криштиану Роналду была на самом высоком уровне.

Ответная игра между «Юнайтед» и «Атлетико» состоится во вторник, 15 марта. Первая встреча закончилась со счетом 1:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алекс Теллес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Марта
12:24 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: Никогда не считал трансфер Роналду хорошим для «Манчестер Юнайтед»
12:15 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересован в подписании Облака
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» продолжает бороться за Холанна
11:41 · Англия. Премьер-лига
Рио Фердинанд - фанатам «Арсенала»: Не лгите себе! 1
11:31 · Англия. Премьер-лига
Салах пропустил тренировку «Ливерпуля», участие в матче с «Арсеналом» под вопросом
11:08 · Англия. Премьер-лига
Теллес: Нам нужно хорошо сыграть, и мы к этому готовы
11:06 · Англия. Премьер-лига
Заместитель генерального директора Sportrecs: «Я бы на месте Okko обратился в суд»
10:52 · Англия. Премьер-лига
Кавани покинет «Манчестер Юнайтед»
10:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может снести «Олд Траффорд»
10:28 · Англия. Премьер-лига
Вирц входит в сферу интересов лондонского «Арсенала»
10:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов предложить контракт Аканджи
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» в этом сезоне ни разу не сумел поразить ворота «Кристал Пэлас»
09:39 · Англия. Премьер-лига
Кейн: С Конте мы строим новую культуру игры
09:15 · Англия. Премьер-лига
Британское правительство просит не скандировать имя Абрамовича во время матчей 2
09:12 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» готов побороться с «Реалом» за Тирни
Все новости
Рекомендуем