Защитник «Атлетико» Лоди: «Это особенный вечер для нас, я очень счастлив»

Защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди поделился своими эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

«Это был особенный вечер для нас. Я очень счастлив. Должен поблагодарить Диего Симеоне за новую роль на поле. Это непросто, но я стараюсь совершенствоваться, не привык много забивать» — цитирует Лоди Movistar.

Напомним, что именно бразильский защитник стал автором победного мяча этой встречи. Это гол стал первым для 23-летнего Лоди в нынешнем розыгрыше главного клубного турнира Европы.

Футболист также отметил большой вклад всей команды в победу.