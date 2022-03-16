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Невилл — о поражении «Манчестер Юнайтед»: «Неудивительно»

16 Марта 2022 • 11:16 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Атлетико М
окончен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал поражение «красных дьяволов» во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1).

«Неудивительно, что произошло прошлой ночью. Любая команда с организованной игрой и умением бороться победит этот «Юнайтед». Вот почему я не мог прийти в восторг после матча с «Тоттенхэмом» в прошлую субботу, ведь выступление «шпор» оставляло желать лучшего», — написал Невилл в своём «Твиттере».

Напомним, что в субботу, в рамках 29-го тура АПЛ «манкунианцы» обыграли «Тоттенхэм» благодаря хет-трику Криштиану Роналду (3:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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