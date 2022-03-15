Симеоне высказался перед ответным поединком с «Манчестер Юнайтед»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Симеоне сказал, что ждёт от матча динамичной игры с большим количеством моментов. Диего отметил, что его команде обычно хорошо удаются матчи в Англии. Аргентинский специалист добавил, что хозяева могут увлечься атаками, что может помочь «матрасникам» чаще убегать в контратаки.

Напомним, что ответная встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» состоится сегодня в 23.00 по московскому времени.