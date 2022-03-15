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Симеоне высказался перед ответным поединком с «Манчестер Юнайтед»

15 Марта 2022 • 08:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Атлетико М
2.20 3.20 3.55
Через 13 ч. 36 мин.

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Симеоне сказал, что ждёт от матча динамичной игры с большим количеством моментов. Диего отметил, что его команде обычно хорошо удаются матчи в Англии. Аргентинский специалист добавил, что хозяева могут увлечься атаками, что может помочь «матрасникам» чаще убегать в контратаки.

Напомним, что ответная встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» состоится сегодня в 23.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов Диего Симеоне
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АТЛЕТИКО М
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15.03  23:00 Аякс ... Бенфика 1.46 4.70 7.00
15.03  23:00 Манчестер Юнайтед ... Атлетико М 2.11 3.35 3.75
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