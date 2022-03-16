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«Манчестер Юнайтед» разыскивает фанатов, которые кидали предметы в Симеоне

16 Марта 2022 • 13:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Атлетико М
окончен

Представители «Манчестер Юнайтед» разыскивает болельщиков, которые кидались предметами в главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

По информации журналиста Саймона Стоуна, представители манчестерской команды изучают записи с камер наблюдения для того, чтобы разыскать фанатов, которые позволили себе кидать различные предмета в тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Этим болельщикам грозит запрет на посещение стадиона «Олд Траффорд».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» со счётом 0:1 и закончил своё выступление в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов Диего Симеоне Олд Траффорд
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