Экс-главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ничью мадридского «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов.

- «Атлетико», проводивший домашний матч, в первом тайме переиграл «МЮ» полностью. В начале игры гости просто не успевали за тем темпом, который предложил им соперник. Мадридцы оказывали высокий прессинг, что привело к заработанному стандарту и быстрому забитому голу. После этого «Атлетико» перешёл к среднему оборонительному блоку, не подпуская соперника к своим воротам и позволяя ему только дальние удары.

Роналду больше запомнился полученным предупреждением, чем игровыми действиями. Жоау Фелиш по сравнению с Криштиану выглядел гораздо лучше. Он часто открывался за спины защитников соперника, выиграл много единоборств и заработал на себе достаточное количество фолов, был очень полезен для «Атлетико».

В середине второго тайма тройная замена Рангника освежила игру манкунианцев, и появившийся на поле чуть позже Эланга сравнял счёт. Ничья – очень хороший результат для «МЮ», учитывая провальный первый тайм и невнятную большую часть матча. Да и в целом «Атлетико» выглядел быстрее, агрессивнее и мощнее. «Ман Юнайтед» оказался бледной тенью самого себя. Если Рангник ничего не придумает для ответного матча, то в четвертьфинал пройдёт «Атлетико».