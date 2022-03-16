Симеоне: «Атлетико» было не стыдно играть от обороны

Аргентинский тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился с журналистами эмоциями после гостевой победы над «Манчестер Юнайтед», которая принесла мадридской команде путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Симеоне сказал, что «Атлетико» было не стыдно играть от обороны, ведь команда прекрасно понимала, как ей нужно действовать и выходить в атаку. Диего отметил, что доволен всеми футболистами мадридского клуба, которые показали великолепное взаимодействие и добились заслуженного успеха.

Напомним, что мадридцы минимально обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0 и по сумму двух матчей вышли в следующий раунд.