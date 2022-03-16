Магуйар опроверг слухи о беспорядках в раздевалке после игры с «Атлетико»

Капитан «Манчестер Юнайтед» опроверг слухи о беспорядках в раздевалке после игры с «Атлетико».

«В раздевалке проблем не было, — сказал Магуайр. «Когда ты играешь за такой клуб, всегда есть сообщения и вообще много внимания от прессы».

Также капитан «МЮ» отметил, что команда не заслужила выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов, так как выглядела недостаточно хороша не только в противостоянии с «Атлетико», но и в целом по ходу сезона.

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» со счетом 0:1 и выбыл из розыгрыша.