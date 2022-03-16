Де Пауль: Знали, что получим свой шанс в контратаках

Аргентинский полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль высказался по поводу победы мадридского клуба над «Манчестер Юнайтед».

Родриго сказал, что «матрасники» провели отличный матч и проявили терпение, так как мадридская команда знала, что получит свой шанс в контратаках. Де Пауль отметил, что игра был равной, ведь моменты были у обеих команд, но мадридцы свои шансом сумели воспользоваться.

Напомним, что футболисты «Атлетико» минимально обыграли «красных дьяволов» со счётом 1:0 и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.