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Погба уверен в победе над «Атлетико»

13 Марта 2022 • 19:43 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Атлетико М
2.17 3.20 3.55
15.03 23:00

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Погба сообщил журналистом, что уверен в том, что его команда извлекла правильные выводы после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского «Атлетико».

«Мы знаем, что мы делали неправильно, и, думаю, во второй игре мы будем сильнее и победим. Это самое важное. Мы играем дома и мы хотим выиграть», - сказал Погба.

Также француз прокомментировал хет-трик своего одноклубника Криштиану Роналду, который он сделал в матче прошлого тура АПЛ против «Тоттенхэма».

«Роналду просто сделал то, что он делал всегда – забивал голы. Вот почему он здесь и мы счастливы, что он забивает голы, что он тоже счастлив», - рассказал свои мысли Погба.

Ответный матч против мадридского «Атлетико» пройдет во вторник, 15 марта. Первая игра закончилась со счетом 1:1.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Поль Погба
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АТЛЕТИКО М
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