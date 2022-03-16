Коке назвал Облака лучшим вратарём в мире

Испанский полузащитник мадридского «Атлетико» Коке в разговоре с журналистами очень лестно высказался по поводу игры словенского голкипера Яна Облака.

Коке сказал, что считает Облака лучшим вратарём в мире на данный момент. Испанец отметил, что в ответном поединке с «Манчестер Юнайтед» Ян в очередной раз доказал своё мастерство. Коке добавил, что очень рад выходу в четвертьфинал, ведь для «Атлетико» очень важно продолжать играть в Лиге чемпионов.

Напомним, что «матрасники» минимально обыграли манкунианцев со счётом 1:0 и по сумме двух матчей вышли в следующий раунд плей-офф.