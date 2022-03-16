Рангник раскритиковал судейство после матча с «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник остался недоволен качеством судейства в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (0:1).

«Некоторые решения арбитра были странными. Не скажу, что они сыграли решающую роль, но арбитр слишком часто пытался тянуть время, а четыре добавленные минуты — это просто смешно», — цитирует Рангника The Guardian.

Напомним, обслуживал встречу словенец Славко Винчич вместе со своими помощниками. После этого поражения манкунианцы завершили свои выступления в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, а «матрасники» — вышли в следующий этап турнира.