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Лига чемпионов

Месси и Роналду второй год подряд не добрались до 1/4 финала Лиги чемпионов

16 Марта 2022 • 01:59 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
0:1
Атлетико М
окончен

Команды Лионеля Месси и Криштиану Роналду, как и год назад, покинули Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала.

Лионель Месси и его «Пари Сен-Жермен» уступили путь в четвертьфинал мадридскому «Реалу» (2:3 по сумме двух встреч), а «Манчестер Юнайтед» и Криштиану Роналду не справились с другим мадридским коллективом – «Атлетико» (1:2).

Напомним, годом ранее Месси вылетел из турнира с «Барселоной», уступив «ПСЖ», а Роналду и его «Ювентус» не смогли сломить сопротивление «Порту».

Примечательно, что до сезона 2020-21 как минимум один из игроков (чаще – оба) неизменно добирался со своей командой до 1/4 Лиги чемпионов в 15 розыгрышах подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ
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окончен Аякс 0:1 Бенфика 1.35 5.50 8.50
окончен Манчестер Юнайтед 0:1 Атлетико М 2.25 3.20 3.70
16.03  23:00 Лилль ... Челси 4.70 3.60 1.82
16.03  23:00 Ювентус ... Вильярреал 1.82 3.55 4.80
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