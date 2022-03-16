Месси и Роналду второй год подряд не добрались до 1/4 финала Лиги чемпионов

Команды Лионеля Месси и Криштиану Роналду, как и год назад, покинули Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала.

Лионель Месси и его «Пари Сен-Жермен» уступили путь в четвертьфинал мадридскому «Реалу» (2:3 по сумме двух встреч), а «Манчестер Юнайтед» и Криштиану Роналду не справились с другим мадридским коллективом – «Атлетико» (1:2).

Напомним, годом ранее Месси вылетел из турнира с «Барселоной», уступив «ПСЖ», а Роналду и его «Ювентус» не смогли сломить сопротивление «Порту».

Примечательно, что до сезона 2020-21 как минимум один из игроков (чаще – оба) неизменно добирался со своей командой до 1/4 Лиги чемпионов в 15 розыгрышах подряд.