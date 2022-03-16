Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Роналду побил рекорд по количеству сыгранных минут в Лиге чемпионов

16 Марта 2022 • 05:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Атлетико М
окончен

Португальский нападающий Криштиану Роналду ничем не смог помочь своему клубу в поединке с мадридским «Атлетико», в результате чего «Манчестер Юнайтед» бесславно вылетел из Лиги чемпионов после стадии 1/8 финала. Однако свой рекорд Роналду все-таки установил - как выяснилось, на 47-й минуте игры он превзошел достижение своего бывшего одноклубника Икера Касильяса, с которым он выступал в мадридском «Реале».

Дело в том, что Криштиану сыграл уже 15 952 минуты в Лиге чемпионов, и как раз на 47-й минуте превзошел показатель Касильяса, который за всю карьеру сыграл 15 908 минут в Лиге чемпионов. Показатель Роналду - абсолютный рекорд ЛЧ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Икер Касильяс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Аякс 0:1 Бенфика 1.35 5.50 8.50
окончен Манчестер Юнайтед 0:1 Атлетико М 2.25 3.20 3.70
16.03  23:00 Лилль ... Челси 4.70 3.60 1.82
16.03  23:00 Ювентус ... Вильярреал 1.82 3.55 4.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Марта
06:22 · Лига чемпионов
Облак рассказал, как героически спас ворота лицом
05:59 · Лига чемпионов
Скоулз не может понять, как Рангника могли назначить тренером «Манчестер Юнайтед»
05:54 · Лига чемпионов
Роналду побил рекорд по количеству сыгранных минут в Лиге чемпионов
05:29 · Лига чемпионов
Луис Суарес сватает «Барселоне» «могильщика» амстердамского «Аякса»
05:23 · Лига чемпионов
Де Хеа считает закономерным вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов
05:19 · Лига чемпионов
«Аякс» не может победить в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов с 1996 года
05:11 · Лига чемпионов
Роналду впервые с 2011 года не смог пробить по воротам соперника в матче Лиги чемпионов 1
05:04 · Лига чемпионов
Тен Хаг пояснил причины поражения «Аякса»
04:41 · Лига чемпионов
Рангник сокрушается по поводу упущенных моментов
04:16 · Лига чемпионов
Симеоне нахваливает Облака
04:06 · Лига чемпионов
«Атлетико» установил уникальное достижение Лиги чемпионов
01:59 · Лига чемпионов
Месси и Роналду второй год подряд не добрались до 1/4 финала Лиги чемпионов 5
01:21 · Лига чемпионов
За последние 10 лет «Бенфика» выходила в 1/4 финала Лиги чемпионов чаще, чем «Манчестер Юнайтед» 4
15 Марта
23:05 · Лига чемпионов
Варан: «Роналду всегда преображается в важные моменты» 2
22:36 · Лига чемпионов
Тухель отметил ключевую роль Менди в «Челси»
Все новости
Рекомендуем