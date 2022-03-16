Роналду побил рекорд по количеству сыгранных минут в Лиге чемпионов

Португальский нападающий Криштиану Роналду ничем не смог помочь своему клубу в поединке с мадридским «Атлетико», в результате чего «Манчестер Юнайтед» бесславно вылетел из Лиги чемпионов после стадии 1/8 финала. Однако свой рекорд Роналду все-таки установил - как выяснилось, на 47-й минуте игры он превзошел достижение своего бывшего одноклубника Икера Касильяса, с которым он выступал в мадридском «Реале».

Дело в том, что Криштиану сыграл уже 15 952 минуты в Лиге чемпионов, и как раз на 47-й минуте превзошел показатель Касильяса, который за всю карьеру сыграл 15 908 минут в Лиге чемпионов. Показатель Роналду - абсолютный рекорд ЛЧ.