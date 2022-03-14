«Матч ТВ» покажет две ответные встречи Лиги чемпионов на этой неделе

На этой неделе пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Российский телеканал «Матч ТВ» покажет два матча. Завтра, 15 марта зрители смогут увидеть ответный матч 1/8 финала, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Атлетико». Первый матч завершился со счетом 1:1. Игра состоится в Англии, начало – в 23:00 мск.

В среду, 16 марта «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию матча, в котором «Ювентус» примет «Вильярреал». В первом матче команды не выявили победителя, сыграв вничью 1:1. Встреча состоится в Италии, начало – в 23:00 мск.