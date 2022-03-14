Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Матч ТВ» покажет две ответные встречи Лиги чемпионов на этой неделе

14 Марта 2022 • 23:46 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Атлетико М
2.20 3.20 3.55
Через 22 ч. 23 мин.

На этой неделе пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Российский телеканал «Матч ТВ» покажет два матча. Завтра, 15 марта зрители смогут увидеть ответный матч 1/8 финала, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Атлетико». Первый матч завершился со счетом 1:1. Игра состоится в Англии, начало – в 23:00 мск.

В среду, 16 марта «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию матча, в котором «Ювентус» примет «Вильярреал». В первом матче команды не выявили победителя, сыграв вничью 1:1. Встреча состоится в Италии, начало – в 23:00 мск.

Подробная текстовая трансляция этого противостояния будет доступна нашим читателям на Liveresult.ru.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Вильярреал Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов Матч ТВ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.03  23:00 Аякс ... Бенфика 1.46 4.70 7.00
15.03  23:00 Манчестер Юнайтед ... Атлетико М 2.11 3.35 3.75
Все матчи
Новости
14 Марта
23:48 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» - «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов
23:46 · Лига чемпионов
«Матч ТВ» покажет две ответные встречи Лиги чемпионов на этой неделе
22:46 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» попробует подписать Кейна
21:19 · Лига чемпионов
Экс-одноклубник Магуайра: «Капитаном «МЮ» должен быть не он, а Роналду»
20:58 · Лига чемпионов
«Ювентус» не сомневается в продлении контракта с Куадрадо
20:50 · Лига чемпионов
Роналду перед ответным матчем в ЛЧ против «Атлетико»: «Мы Манчестер! Давайте сделаем это, дьяволы!» 1
20:07 · Лига чемпионов
Кьеллини: «Златан мог выиграть несколько «Золотых мячей», если бы не Месси c Роналду»
19:48 · Лига чемпионов
«Ювентус» хочет избавиться от Рабио
10:16 · Англия. Премьер-лига
Испанские СМИ прокомментировали хет-трик Роналду
13 Марта
21:46 · Англия. Премьер-лига
Рангник надеется, что Фернандеш восстановится к матчу Лиги чемпионов
21:25 · Италия. Серия А
Кьеллини: «Ювентус» должен выиграть Лигу чемпионов
20:46 · Лига чемпионов
Тухель пообещал повезти игроков «Челси» на минивэне на матч Лиги чемпионов
19:43 · Англия. Премьер-лига
Погба уверен в победе над «Атлетико»
18:24 · Франция. Лига 1
Ренату Саншеш пропустит ответный матч Лиги Чемпионов
12 Марта
23:50 · Лига чемпионов
Анелька: «После поражения в Мадриде Мбаппе точно не останется в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем