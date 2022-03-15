Симеоне: В Италии болею за «Интер»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов поделился своими мыслями о ситуации в итальянском чемпионате.

«Скудетто — хороший вызов, «Ювентус» не сдается, есть еще «Интер», «Милан» и «Наполи», но было бы здорово увидеть еще один титул для «Интера»», - сказал Симеоне.

Симеоне провел шесть лет игровой карьеры в Италии, проведя два года в «Интере», а затем четыре года в Риме с «Лацио». Он выиграл скудетто, Кубок Италии, Суперкубок Италии, Суперкубок УЕФА и Кубок УЕФА во время своего пребывания на Аппенинском полуострове.