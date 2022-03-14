Испанские СМИ прокомментировали хет-трик Роналду

В матче 29-го тура АПЛ нападающий «Манчестер Юнайтед» отметился тремя голами. В преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» испанские СМИ прокомментировали игру португальского ветерана.

AS: «Роналду вернулся в своем стиле. Одноклубники и бывшие игроки клуба не жалели аплодисментов, чтобы похвалить своего игрока».

Mundo Deportivo: «Криштиану Роналду яростно ответил своим недоброжелателям. Хет-трика против «Тоттенхэма» было достаточно, чтобы положить конец критике его формы».

В прошедшем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:2, благодаря хет-трику португальца.