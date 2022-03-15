Рангник: Не беспокоюсь за восстановление Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» ответил на вопросы журналистов о физическом состоянии нападающего Криштиану Роналду.

«Я не переживаю за его восстановление. До сих пор он всегда был человеком, который следит за своей формой и всегда знал, что нужно делать», - сказал Рангник.

Тренер «Юнайтед» добавил, что перед игрой с «Тоттенхэмом» также было много разговоров о форме португальца, но он вышел на поле и доказал, что является профессионалом.

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Атлетико» во вторник, 15 марта. Первый матч завершился со счетом 1:1.