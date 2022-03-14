Экс-одноклубник Магуайра: «Капитаном «МЮ» должен быть не он, а Роналду»

Ахмед Эльмохамади, игравший за «Халл» вместе с Магуайром, не считает Гарри достойным капитаном для «Юнайтед».

«Мы вместе играли в «Халле», и, на мой взгляд, он не подходит на роль капитана «Манчестер Юнайтед». На него плохо влияет давление, оказываемое на капитана такого клуба. Эту функцию должен выполнять человек с сильным характером. Надеюсь, новый тренер «МЮ» передаст повязку Криштиану Роналду, если тот не уйдёт», – сказал египтянин в интервью BeIN.

Гарри Магуайр перешёл в «Юнайтед» в 2019 году из «Лестера» за 87 млн евро. В 2020 году центральный защитник стал капитаном «красных дьяволов».