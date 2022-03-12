Рангник высказался о важности матчей против «Тоттенхэма» и «Атлетико» для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о важности предстоящих двух матчей команды. Уже совсем скоро начнётся матч 29-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма», а во вторник «красным дьяволам» предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (первый матч закончился вничью 1:1).

«Два предстоящих матча крайне важны для нас. Матч с «Тоттенхэмом» очень важен с точки зрения турнирного положения в таблице АПЛ. Мы прекрасно понимаем, что нам нужны три очка, чтобы не отставать от конкурентов, борющихся за место в топ-4. Игра с «Атлетико» будет сродни финалу. Мы хотим выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов», – приводит слова Ральфа Рангника официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Следите за матчем «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» в прямой трансляции на сетевом издании LiveResult.Ru.