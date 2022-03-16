Симеоне о выходках фанатов «МЮ»: Не обратил на это внимание

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопросы журналистов по поводу поведения фанатов «Манчестер Юнайтед».

После финального свистка тренер испанского клуба быстро побежал в сторону подтрибунного помещения, но по дороге был облит водой и забросан пластиковой посудой агрессивно настроенными болельщиками «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю, что произошло. Все о чем я думал – это побыстрее попасть в раздевалку. Я просто был очень счастлив», - сказал Симеоне.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» в Манчестере обыграл «Юнайтед» со счетом 1:0 и вышел в следующий раунд.