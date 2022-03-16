«Атлетико» в своём типичном стиле выбил «МЮ» из Лиги чемпионов

«Атлетико» в своём каноническом стиле обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд», реализовав свой редкий шанс, а затем мешал сопернику играть. В итоге «матрасники» довели матч до победы и пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Во вторник определились ещё два четвертьфиналиста Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» принимал дома «Атлетико» и после первого матча выглядел фаворитом. Поединок в Мадриде завершился со счётом 1:1, и родные трибуны должны были помочь подопечным Ральфа Рангника.

«Манчестер Юнайтед» постарался начать матч активно, забрав себе мяч. Хозяева ходили и катали футбольный снаряд вокруг да около штрафной «Атлетико» в дебюте поединка, но к воротам Облака «матрасники» соперника не подпускали. Впервые «красные дьяволы» проврались сквозь оборону мадридцев на 13-й минуте. После быстрой атаки Фернандеш прострелил справа, и Эланга бил уже из пределов вратарской, но угодил в голову Облаку. «Атлетико» тут же заставил поработать и де Хеа. Де Пауль решился на дальний удар, мяч задел Фреда и летел в верхний угол, но испанский голкипер в красивом прыжке выручил команду.

Следующего удара пришлось ждать минут десять, когда Далот пробил из-за пределов штрафной, но точно в руки Облаку. Однако это был лишь эпизод. В остальном хозяева продолжали владеть мячом и катать его, а гости отсиживались сзади, всё выжидая шанса для контратаки. На 34-й минуте «матрасники» провели-таки быструю атаку и отправили футбольный снаряд в цель, но Льоренте, отдавая результативный пас, немного успел залезть в офсайд.

Ближе к концу первого тайма «МЮ» чуть сбавил свою хватку, чем и воспользовался «Атлетико». «Матрасники» отошли от своей штрафной и смогли за пять минут до перерыва организовать гол. Мадридцы в центре здорово разыграли, последовала разрезающая передача на Фелиша к штрафной, который развернулся, а затем отдал пас себе за спину в правую зону штрафной, откуда Гризманна навесил на дальний угол вратарской, а Лоди головой с близкого расстояния расстрелял де Хеа. В компенсированное время к первому тайма «МЮ» мог сравнять счёт. Фернандеш пробил издали, мяч вильнул и едва не свалился в нижний угол, но Облак сумел среагировать и спасти ворота, что помогло его команде уйти на перерыв, ведя в счёте.

Уже на первой минуте второй половины «МЮ» создал острый момент. На правом углу штрафной увёл соперника и оставил мяч Эланге, который прорвался вперёд и бил в дальний угол, но чуть не попал. Минут через пять де Хеа ошибся и вынес футбольный снаряд на ногу де Паулю, который тут же пробил, но в этот раз испанский голкипер оказался начеку.

За полчаса до конца матча «манкунианцы» создали отличный момент, чтобы сравнять счёт. Далот слева ворвался в свободную зону и навесил на дальний угол вратарской, откуда Санчо слёта бил, но немного в цель не попал. В остальном же хозяева из своего владения ничего создать не могли. Даже не чувствовалось, что «МЮ» давит, «Атлетико» не прижимался и не отбивался.

Свой шанс хозяева получили за пятнадцать минут до конца основного времени. После навеса со штрафного Варан ушёл от опеки и бил головой без помех, но Облак вновь сумел среагировать и спасти. На добивании Роналду пытался пробить через себя, но, получилось, неточно, да и вратарь гостей мяч забрал в любом случае. «Матрасники» не давали сопернику почувствовать ритм игры и поверить в себя, всеми силами затягивая время. Вообще в среду мы видели типичный «Атлетико», который воспользовался своим шансом, а в остальное время активно мешал сопернику всеми возможными способами. В итоге «матрасники» своего добились.

Жеребьёвка четвертьфиналов и сразу полуфиналов Лиги чемпионов пройдёт в Ньоне в пятницу, 18 марта. Тогда «Атлетико» и узнает своего соперника. Для «МЮ» же евросезон завершён. Теперь подопечным Рангника в национальном чемпионате надо будет отчаянно побороться, чтобы пробиться в Лигу чемпионов в новый розыгрыш.

Роман Андреев