Экс-вратарь «Атлетико» Мойя: «Матрасники» заслужили выход в 1/4 финала

Бывший голкипер «Атлетико» Мигель Анхель Мойя поделился с журналистами своим мнением по поводу игры мадридской команды в ответном поединке Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Мойя сказал, что «матрасники» абсолютно заслужили выход в четвертьфинал. Экс-вратарь отметил, что подопечные Диего Симеоне даже не дали вздохнуть манчестерской команде. Мигель добавил, что особенно его впечатлила игра Антуана Гризманна и голкипера Яна Облака.

Напомним, что «Атлетико» на «Олд Траффорд» обыграл «Юнайтед» со счётом 1:0 и по сумме двух встреч вышел в следующий раунд плей-офф.