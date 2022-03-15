Полузащитник «Атлетико»: В матче с «Манчестер Юнайтед» нам не нужна дополнительная мотивация

Испанский полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте рассказал журналистам о том, как команда настраивается на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Маркос сказал, что в таких матчах все футболисты всегда предельно мотивированны и дополнительно настраивать никого не нужно. Льоренте отметил, что сейчас у «Атлетико» очень хороший отрезок, так что «матрасники» с большим нетерпением ждут этого матча.

Напомним, что в первом матче «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром и сыграли вничью со счётом 1:1.