В дом Погба пробрались воры во время игры с мадридским «Атлетико»

В то время как Поль Погба безуспешно пытался помочь своему клубу в неудачном матче с мадридским «Атлетико», приведшем к окончанию еврокубкового сезона для «Манчестер Юнайтед», в его дом забрались воры. В этот момент дома находились лишь его малолетние дети - супруга Погба отправилась на «Олд Траффорд» поболеть за мужа. К счастью, дети физически не пострадали, но семья лишилась некоторых ценностей, сообщает BBC Sport.

- Мы с супругой ринулись домой, не зная толком, что происходит с детьми. Нет худшего чувства для отца, чем не быть способным помочь своим детям, и я никому не пожелаю оказаться в такой ситуации, - рассказал об этом инциденте сам Погба, слова которого цитирует BBC Sport.