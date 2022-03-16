Облак рассказал, как героически спас ворота лицом

Словенский голкипер Ян Облак оказался главным героем победного для мадридского «Атлетико» матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда одержала победу с минимальным счетом. В одном из эпизодов в начале матча Облак спас свои ворота от гола буквально лицом. Словенский вратарь рассказал журналистам о том, как это случилось.

- Если бы они забили в начале матча, то нам было бы непросто потом! Но, к счастью, мяч попал мне в лицо. Такое тоже случается! Мы довольны победой, знали, что выиграть тут будет непросто, но у нас получилось, - цитирует слова Облака официальный сайт УЕФА.