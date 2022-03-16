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Лига чемпионов

Де Хеа считает закономерным вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов

16 Марта 2022 • 05:23 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Атлетико М
окончен

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» уступил мадридскому «Атлетико», вследствие чего вылетел из турнира. Испанский голкипер «Атлетико» Давид де Хеа считает закономерным подобный исход противостояния. По его мнению, «МЮ» просто не наиграл на победу - ни в первом, ни во втором матче.

- Все мы расстроены подобным исходом. Словами это трудно описать. Ни в одном из этих двух матчей мы не были достаточно сильны для победы. Старались, сражались до последней минуты, но «Атлетико» - очень опытный боец в таких ситуациях, - цитирует испанского голкипера официальный сайт УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де
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окончен Аякс 0:1 Бенфика 1.35 5.50 8.50
окончен Манчестер Юнайтед 0:1 Атлетико М 2.25 3.20 3.70
16.03  23:00 Лилль ... Челси 4.70 3.60 1.82
16.03  23:00 Ювентус ... Вильярреал 1.82 3.55 4.80
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